Nobel Barış Ödülü için DSÖ, Navalni ve Greta Thunberg'ün adı öne çıkıyor

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Dünya Sağlık Örgütü, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler Norveçli milletvekillerinin desteğiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Eski kazananlardan dünyanın farklı ülkelerindeki milletvekillerine binlerce kişi, seçtikleri isimleri Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliyor. Ancak ödülü sıklıkla Norveçli milletvekillerinin aday gösterdiği isimler kazanıyor.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Hentik Urdal, 2014 yılından bu yana ödülü sadece 2019 yılında Norveçli milletvekilleri tarafından aday gösterdiği bir ismin kazandığını söyledi. Urdal, bu durumun şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ödülü kimin kazandığına Norveç Nobel Komitesi karar veriyor ancak adaylara yorum yapmıyor.

Reuters anketine göre Norveçli milletvekillerinin aday gösterdiği isimler arasında iklim mücadelesinin sembol isimlerinden biri haline gelen Greta, Noviçok ile zehirlendikten sonra Kremlin'le mücadeleye devam eden Navalni, DSÖ ve onun yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı sağlamayı hedefleten programı COVAX yer alıyor.