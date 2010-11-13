Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi 7 yıl sonra özgür

T24- Myanmar Ulusal Demokrasi Birliğİ lideri, Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin ev hapsi bugün sona erdi.

Suu Kyi'nin, 7 yıl aradan sonra ilk kez partisiyle toplantı yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Üniversite öğrenimini Oxford Üniversitesinde tamamlayan Suu Kyi, annesinin hastalığı nedeniyle 1988'de ülkesine döndü.



Askeri cuntaya karşı demokrasi gösterilerinin başladığı dönemde ülkesine geri gelen Suu Kyi, muhalefet partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin kurucuları arasında yer aldı.



Ağustos 1988'de güvenlik güçlerinin yüzlerce demokrasi yanlısını öldürdüğü Myanmar'da cuntayı açıkça eleştiren bir isim olan Suu Kyi, 1989'da yardımcısıyla birlikte ev hapsine alındı.

Suu Kyi'nin partisi, 1990'da düzenlenen genel seçimlerde büyük bir zafer kazandı, ancak cunta, yönetimi devretmedi. Suu Kyi, cunta rejimine karşı gösterdiği barışçı mücadele dolayısıyla 1991'de Nobel Barış Ödülüne layık görüldü.



1995'te ev hapsinden serbest bırakılan Suu Kyi, ülkesine geri dönmesine izin verilmeyeceği korkusuyla Myanmar'dan ayrılmadı.



Suu Kyi, Eylül 2000'de bir siyasi toplantıya katılmak için Yangon dışına çıkmak isteyince tekrar ev hapsine alındı. Mayıs 2002'de ev hapsinden serbest bırakıldı. Bir yıl sonra tekrar ev hapsine alınan Suu Kyi'nin ev hapsi, 2009'da, evinde kısa süre bir Amerikalıyı barındırdığı gerekçesiyle 18 ay uzatıldı.