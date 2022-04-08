Nobel Barış Ödüllü Rus gazeteci Muratov, trende saldırıya uğradı

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Rusya'nın en eski bağımsız gazetesi olan Novaya Gazeta'nın Nobel Barış Ödüllü Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir trende saldırıya uğradı.

Saldırının Muratov'un Kazanski Tren İstasyonu'ndaki trenin kompartmanında yolculuğun başlamasını beklerken meydana geldiği belirtildi. Muratov, saldırganların kompartmana asetonlu yağlı boya attığını ifade etti.

"Gözlerim çok yanıyor" diyen Muratov, saldırganların asetonlu boyayı atarken, "Muratov, bunlar bizimkiler için" dediğini aktardı. Saldırganların 'bizimkiler' derken Ukrayna'daki Rus askerlerden söz ettiği düşünülüyor.

İçişleri Bakanlığı, polisin saldırganları aradığını belirtti.

Bu, geçen hafta Kremlin'in medya üzerindeki baskı nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran Novaya Gazeta'nın 10 gündür yayımladığı ilk haber oldu. Novaya Gazeta, süreç başında savaş karşıtı ve Kremlin'e yönelik eleştirel bir yayın politikası izlemişti.