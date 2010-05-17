Noam Chomsky'nin İsrail'e girişine izin verilmedi

T24- İsrail, Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Bir Zeit Üniversitesi’nde bir konuşma yapmak amacıyla, Ürdün sınırındaki Allenbi geçişinden giriş yapmak isteyen Amerikalı ünlü düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky’nin ülkeye girişine izin vermedi.



Chomsky’nin Allenbi Köprüsü’ne öğle sıralarında geldiği, ancak sınırdaki güvenlik yetkililerince sorgulamaya alındığı bildirildi. Sorgulama sonrası, pasaportuna ülkeye girişinin kabul edilmediğine ilişkin bir damga da vurulduğu belirtildi.



Chomsky, saat 16.30 civarında da sınırdan Amman’a geri döndürüldü.



Amerikalı Yahudi asıllı profesör Noam Chomsky, Bir Zeit Üniversitesi’nin yanı sıra Filistinli milletvekillerinden Mustafa Barguti’nin konuğu olarak Batı Şeria’ya geliyordu.



Mustafa Barguti, yaptığı açıklamada, Chomsky’nin girişine izin verilmemesini şiddetle kınadı.



Chomsky’nin Allenbi’de yaklaşık 5 saat tutulduğunu söyleyen Barguti, buradaki güvenlik elemanlarının Chomsky’ye, siyasi görüşlerinden dolayı İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı bir karar nedeniyle İsrail’e giremeyeceğini söylediklerini kaydetti.



Noam Chomsky ile birlikte bugün Batı Şeria’da, duvarlar, Yahudi yerleşimleri dahil bazı mekanları ziyaret edeceklerini; İsrail’in hak ihlallerini yerinde göstermeyi planladıklarını anlatan Barguti, Chomsky’nin Bir Zeit’deki konuşmasının yarınki programda olduğunu söyledi.



Mustafa Barguti, "Bu karar, İsrail’in ırkçılığını gözler önüne seriyor. Chomsky gibi bir insan bile bundan nasibini aldı. Chomsky’nin işgale karşı mücadelesinden, Filistinliler’e verdiği destekten dolayı çok gururluyuz" dedi.



İsrail karşıtı sert görüşleriyle bilinen ABD’li ünlü düşünür, yarım yüzyıldır Massachusetts Institute of Technology’de linguistik profesörlüğü yapıyor ve yüzlerce kitabı bulunuyor.