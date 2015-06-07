Noam Chomsky'den HDP'ye destek mesajı

ABD'li dünyaca ünlü yazar, dil bilimci, akademisyen, tarihçi ve filozof Noam Chomsky, Türkiye'deki genel seçimlere dair bir açıklama yaparak, HDP'ye desteğini deklare etti.

Dicle Haber Ajansı'na bir mesaj gönderen Chomsky, "Yaklaşan seçimin, Türkiye'nin ya daha otoriter ve sert yönetime, ya da adalet ve özgürlüğe doğru yolun izlenmesinin belirlenmesinde büyük bir etkisi olabilir. İkinci seçenek için en büyük umut, HDP'nin barajı geçip Parlamento'da etkin bir güç olması. Bunun alternatifi olan seçenek ise korkunç olabilir" ifadelerini kullandı.