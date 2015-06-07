T24 LogoT24 Logo
Gündem

Noam Chomsky'den HDP'ye destek mesajı

'Yaklaşan seçimin, Türkiye'nin ya daha otoriter ve sert yönetime, ya da adalet ve özgürlüğe doğru yolun izlenmesinin belirlenmesinde büyük bir etkisi olabilir'

07 Haziran 2015 00:22

ABD'li dünyaca ünlü yazar, dil bilimci, akademisyen, tarihçi ve filozof  Noam Chomsky, Türkiye'deki genel seçimlere dair bir açıklama yaparak, HDP'ye desteğini deklare etti.

Dicle Haber Ajansı'na bir mesaj gönderen Chomsky, "Yaklaşan seçimin, Türkiye'nin ya daha otoriter ve sert yönetime, ya da adalet ve özgürlüğe doğru yolun izlenmesinin belirlenmesinde büyük bir etkisi olabilir. İkinci seçenek için en büyük umut, HDP'nin barajı geçip Parlamento'da etkin bir güç olması. Bunun alternatifi olan seçenek ise korkunç olabilir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

noam chomskyhdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24