Noam Chomsky: Türkiye'nin Kobanê'de PKK'yı vurması şok edici

ABD'li yazar, akademisyen ve tarihçi Noam Chomsky, Filistin Halkının Ayrılmaz Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komite'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlediği toplantılara katıldı. TSK'nın Kobanê'de PKK'yı vurmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Chomsky "Bu şok edici bir durum. Bu sabah okuduğumuz gazetelerde Türk ordusunun Türkiye’deki Kürtlere karşı düzenlediği askeri operasyonu okuduk; Kürtlerin katliam tehlikesiyle karşı karşıya oldukları sınırdan birkaç kilometre uzaktaki IŞİD’e karşı değil..." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Sesi’ndeki habere göre, Washington'un "terörist grupların ana yaratıcılarından" biri olduğunu savunan Chomsky, IŞİD'in ABD önderliğinde 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesiyle ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekti.

'Direnmek en büyük etik tercih'

ABD'nin Vietnam'dan Irak savaşlarına kadar savaş karşıtı görüşleriyle bu konudaki en güçlü seslerden biri olan ve ABD dış politikasını en sert eleştiren kişilerin başında gelen Chomsky, basın toplantısında Filistin sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığı, IŞİD ve Irak gibi konulara değindi.

Chomsky, Filistin konusunda bir soruya verdiği cevapta, Filistinliler için etik tercihlerin sınırlı olduğunu ancak en büyük etik tercihin işgale karşı direnmek olacağını belirtti.

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada kabul edilen bağlayıcılığı olmayan Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önergeyi takdirle karşıladığını bildiren Chomsky, bu kararın İngiltere ve ABD'nin Filistin'i tanıması için baskı oluşturacağını söyledi.

Chomsky, İngiltere Parlementosu'nun kararının sembolik anlamı olduğunu belirterek, "Basın, İngiliz oylamasını doğru bir şekilde sembolik olduğunu belirtti. Ancak bu İngiliz politikasını etkiler" dedi.

'ABD’nin amacı petrole bağımlı ülkeler üzerinde hakimiyet'

Chomsky, Amerikan hükümetinin niyetinin Asya bölgesinde petrole erişmek olmadığını, ancak bölgeyi kontrol ederek petrole bağımlı ülkeler üzerinde daha fazla etkiye sahip olmak istediğini belirtti. Ünlü düşünür Chomsky, ABD'nin daha fazla petrol rezervine sahip olmasının, bu ülkenin Ortadoğu'ya yönelik politikasını değiştirmesi anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Chomsky, ayrıca BM'nin büyük güçlerin sınırları ölçüsünde hizmet ettiğini ve bunun son 50 yıldır böyle olduğunu savundu.

'Kürt bölgesindeki kasabanın stratejik önemi çok açık'

IŞİD konusuna da değinen Chomsky, örgütün ABD önderliğinde 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesiyle ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Chomsky, Irak'ta olanları "kırılgan topluma ağır bir çekiçle vurulması ve parçalara ayrılmasına" benzeterek, işgalin birçok içler acısı sürgün, cinayet ve yıkımla mezhep çatışmasına neden olduğunu ifade etti.

Noam Chomsky, ayrıca eski CIA üst düzey görevlisi yazar Graham Fuller'in yaptığı en son açıklamalardan birinde ABD'yi kastederek, 2003 yılında Irak'taki savaşın bir sonucu olarak terörist grupların ''ana yaratıcılarından" biri konumunda olduğu görüşüne kendisinin de katıldığını ifade etti.

Kürt gruplarla IŞİD arasındaki çatışmaların sürdüğü Kobanê konusundaki haberlerin şok edici olduğunu belirten Chomsky, bu konuda barış çağrısı yapan güçlü bir karar tasarısının çıkarılması gibi bazı şeylerin BM'de yapılması gerektiğini vurguladı.

Chomsky, güç kullanımını dayatmanın zor olacağını, ancak Kobanê 'de büyük bir katliamın önlenmesi için bazı şeylerin yapılması gerektiğine işaret etti.

Kobanê çevresindeki IŞİD hedefleriyle mücadelede yapılması gerekenlerde Türkiye'nin önemini de vurgulayan Chomsky, "Kürt bölgesindeki kasabanın stratejik önemi çok açık ve Türkiye’nin rolü çok kritik" dedi.

Türkiye’nin PKK’ya karşı düzenlediği hava operasyonundan da söz eden ABD'li düşünür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şok edici bir durum. Bu sabah okuduğumuz gazetelerde Türk ordusunun Türkiye’deki Kürtlere karşı düzenlediği askeri operasyonu okuduk; Kürtlerin katliam tehlikesiyle karşı karşıya oldukları sınırdan birkaç kilometre uzaktaki IŞİD’e karşı değil..."

‘ABD kendi yasalarına uymuyor’

Ünlü Profesör Chomsky, daha sonra Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Yılı çerçevesinde BM'nin en büyük toplantı yeri olan Genel Kurul salonunda bir konuşma yaptı.

Chomsky, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı birliklere askerî yardım sağlanması konusunda sınırlamalar getiren ABD'deki insan hakları hakkındaki yasal düzenleme "Leahy" kanununa uymadığını söyledi.

"İsrail ordusunun büyük çapta insan hakları ihlalleri yaptığına ilişkin en ufak bir şüphe yoktur" diyen Chomsky; bu nedenle İsrail'e gönderilen bütün Amerikan silahlarıyla söz konusu ABD kanununun ihlal edildiğini dile getirdi.

Noam Chomsky, ABD'nin geleneksel olarak İsrail'in yakın müttefiki olduğunu ve yıllarca bu ülkeye önemli miktarda mali ve askeri yardımlar gönderdiğini hatırlatarak, Filistin-İsrail sorununun geleceğine ilişkin gerçekçi sonuç olarak bağımsız iki devletli çözümü işaret etti.

