Nizip’te otomobildeki 1 kilo esrara 3 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, polisler tarafından durdurulan otomobilde 1 kilo toz esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde Bingöl\'den Adana\'ya giden İhsan Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobildeki Burcu Ç.\'nin çantasında 1 kilo toz esrar bulundu. Esrara el koyan polis, Burcu Ç. ile sürücü İhsan Ö. ve otomobilde bulunan Bestami Ö.\'yü gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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