Nizip'te otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 500 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda Ş.C. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ş.C. gözaltına alındı.



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