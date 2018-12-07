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Nizip'te, motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı

07 Aralık 2018 18:24

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi\'nde park halindeki motosikletinin çalındığını söyleyen bir kişinin şikayeti üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrası motosikleti çalan kişinin Y.Y. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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