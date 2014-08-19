'Niyetiniz iyiyse kadınları röntgenlemek günah değil'

Mısır’ın ünlü uleması Al Qawsi, “Şayet niyetiniz iyi ise kadınları duş yaparken gizlice röntgenlemek günah değildir“ açıklaması yaptı.

DHA'dan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, Al Qawsi yayınladığı bir fetvada evlenmek isteyen genç erkeklerin niyetlerine bağlı olarak kızların göstermedikleri yerleri röntgenliyerek izleyebileceklerini söyledi.



Al Qawsi “Şayet bir kızda samimiysen, onunla evlenmek istiyorsan bir yere saklanıp sana göstermediği yerleri izleyebilir görebilirsin, bu günaha girmez” dedi.

Mısır Din İşleri Bakanı tepki gösterdi

Ulemanın bu sözleri üzerine bir açıklama yapan Mısır Din İşleri Bakanı Mohamad Mujtar, duşta kadın röntgenlemenin neresinin doğru olduğunu sorarak, “Ulemaya şunu sormak isterim, kızının gözetlenmesine müsade eder misin? Şayet evet diyorsan o zaman senin ne dinle ne de medeniyetle ilgin yoktur derim” dedi.