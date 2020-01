Niyazi Nefi Kara'dan Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama : Düne göre biraz daha olumlu bakabiliyoruz

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - CHP Antalya Milletvekili ve beyin cerrahı olan Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal\'ın sağlık durumu hakkında \"Düne göre biraz daha olumlu bakabiliyoruz\" dedi.

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve 6 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumu ile ilgili doktoru CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara açıklamalarda bulundu.

72 saat kriterinin beyin hücrelerindeki ilk tıkanmaya bağlı olan olumsuzlukların görülmesi açısından beklenen bir zaman olduğunu ifade eden Kara, “Baştan önlemler alındı. En hasarsız şekilde atlatılması için bir stent konuldu. Bu işlemin yapıldığı ve en az merkezden ve kadronun birisi burada olduğu için bu hastaneye getirildiö dedi.

Yapılan ilk ameliyatın girişimsel radyoloji operasyonu olduğunu söyleyen Kara, ikinci ameliyatın kan sulandırıcıların stent koruması için yapılan bir kanamaya karşı alınmış önlem olduğunu belirterek, \"Kan sulandırıcıları devam ediyor çünkü stenti korumamız gerekiyor. Beyinde Yan etkileri minimalde tutmamız gerekiyor. Buna yönelik cilt altında olan bir kanama nedeniyle yeni bir girişimle bu boşaltıldı ve takibe başlandı\" dedi.

TOPARLANMASI ZAMAN GEREKTİRİYOR

Kara Baykal\'ın sağlık durumda artı yönde değerlendirdikleri bir sürecin devam ettiğini söyleyerek, \"Dün itibari ile kafatası yumuşamaya başlamış ve beyin rahatlamaya başlamış durumda. Refleks olarak iki gün öncesinde hepimizin yüreğini hoplatan tablodan bir çıkışımız oldu. En az 15 tane akademik bir ekip başında sürekli takip ediyor. Onun daha da aşağısında uzmanlarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz bütün çalışanlar, hepimiz sürekli bu süreci takip ediyoruz. Belki düne göre biraz daha olumlu bakabiliyoruz. Artık geriye dönüşü düşünmüyoruz. Böyle bir süreç var. Burada ki olay beyinin içerisinde olan bir olay olduğu için toparlanması zaman gerektiriyor\" şeklinde konuştu. Sürecin uzun olacağını söyleyen Kara, \"Hepimiz gönül istiyor hemen bir sonuç alalım. Ama böyle bir sürecimiz yok. Uzun yolculuğumuz ve mücadelemiz var. Bu süreçte bizi ayakta tutan Deniz Bey\'in sağlıklı yapısı, kendisine çok iyi bakmasıdır. Çünkü o ruhtur bizi ayakta tutan\" dedi.

\'HER AN TETİKTEYİZ\'

Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir kötüye gidişin olmamasının umutlandırdığını ifade eden Kara, \"Her an sürekli tetikteyiz. Ama hep olumluyu bekliyoruz. En azından bizi umutlandıran kötüye bir gidişimiz yok. Artı diyebileceğimiz pozitif şeyler var. Bunu sizlere anlatmamız için zamana ihtiyacımız var. Belki günler sürecek belki daha uzun sürecek bir mücadeledir bu. Umudumuzu koruyoruz. İnşallah hep beraber başaracağız. Deniz Bey\'i yeniden aramızda görmek için, o güçlü kişiliği ile Türkiye için hepimiz için mücadeleye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'KALICI HASAR NE KADAR OLACAK ZAMAN GÖSTERECEK\'

Kara, \"Kalıcı hasar için normal yaşama döndükten sonra bile zamana ihtiyacımız olur. En az bir buçuk yıllık süreç koyarız önümüze. Tamamen orijinal hale gelmediği sürece raporlarımızda bile hiçbir zaman bu 6 ay sonra bu kesindir demeyiz. Hep o umutla o düzelmeyi bekleriz. Böyle bir sürecimiz var. Ne kadar olacağını ne olacağını şimdiden söylemek doğru değildir. Bu riski şimdiden söylemek çok erken ve çok zor. Olacaktır ama ne olacağını ne kadar olacağını bilmiyoruz\" diyerek, konuşma merkezinin de içinde olduğu beynin bir tarafının çok sağlam olduğunu diğer kuvvetle ilgili olan bölümde hasarlanmaların bulunduğunu ve bu hasarlanmaların ne kadarının kalacağını zamanın göstereceğini belirtti.