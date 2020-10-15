"Niteliksel cinsel saldırı" suçuyla yargılanacak eski uzman çavuş Musa Orhan yarın hakim karşısına çıkacak

İpek Er’i intihara sürükleyen cinsel saldırının faili eski uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Orhan’ın duruşmaya Ankara’dan SEGBİS üzerinden katılacağı belirtildi.

“Nitelikli cinsel saldırı” faili Musa Orhan hakkında, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Birçok kadın hakları savunucusunun da katılacağı duruşmaya, Orhan’ın Ankara’dan Ses Görüntü ve Bileşim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılacağı belirtildi.

Musa Orhan’ın cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği İpek Er’in ailesinin avukatları, failin tutuklanması talebinde bulunacak.

Ne olmuştu?

Siirt’te görev yapan Musa Orhan isimli uzman çavuş, 18 yaşındaki İpek Er’e tecavüz etmiş ve intihara sürüklenmesine neden olmuştu.

16 Temmuz’da Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşamına son vermeye teşebbüs eden genç kadın, 18 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine sosyal medyada “https://t24.com.tr/haber/niteliksel-cinsel-saldiri-sucuyla-yargilanacak-eski-uzman-cavus-musa-orhan-yarin-hakim-karsisina-cikacak,909373” etiketiyle kampanya başlatılmış, oluşan kamuoyu baskısıyla Orhan 19 Ağustos’ta çıkarıldığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmıştı.

Ancak Musa Orhan, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra, 25 Ağustos’ta Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tahliye edilmişti.

Fail Orhan hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan açılan davanın yanı sıra, Er’in ölümüne ilişkin “intihara sürükleme” suçundan da yargılanması istendi.

İpek Er’n ailesinin avukatı İlyas Tarım, o dönem “Biz daha önce Musa Orhan tutuklu iken kendisi hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. İntihar soruşturmasını yürüten savcılık, Beşiri Jandarma Karakolu’ndan, Siirt Başsavcılığı’ndan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden bazı evrakları ve otopsi raporunu isteyerek dosya oluşturmaya başlamıştı. Siirt’te yargılandığı davadan tahliye edilmesi üzerine biz de intihar soruşturmasında, ‘intihara sürüklemek’ ve ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından savcılıktan tutuklanmasına yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedik. Savcılık ile yaptığımız görüşmede, soruşturma dosyasının tamamlanması ile talebimizin karara bağlanacağı bize bildirildi" demişti.

İçişleri Bakanlığı, Orhan’ın, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildiğini duyurmuştu.

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