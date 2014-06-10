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Dünya
Deutsche Welle

'Nitelikli eleman yetiştirilmiyor'

Almanya'da nitelikli eleman açığını kapatmak için göç çözüm olarak tartışılsa da açıklanan yeni bir rapora göre çözüm başka. Rapor, firmalar yeterli meslek eğitimi sunarsa sorunun çözüleceğini vurguluyor.

10 Haziran 2014 15:18


Alman işverenler, nitelikli eleman açığını kapatmak için uzun süredir yurtdışından iş gücü getirilmesini talep ediyor. Ancak yeni açıklanan Ulusal Eğitim Raporu'na göre, nitelikli eleman açığının nedeni Almanya kökenli. Raporda birçok firmanın önemli meslekler için yıllardır çok az mesleki eğitim sunduğuna dikkat çekildi.

Federal Çalışma Bakanı Andrea Nahles, firmalardan daha fazla mesleki eğitim imkânı sunmasını ve nitelikleri zayıf olanlara da şans verilmesini istedi. Nahles, firmalarda mesleki eğitim sunulmasının nitelikli elemanları garantilemenin en iyi yolu olduğunu kaydetti.

Alman İşverenler Birliği Başkanı Ingo Kramer ise “Siyaset dünyası, refah düzeyimizi korumak istiyorsak yönlendirilmiş ve hedefli bir göçe yönelmemiz gerektiğini açık ve dürüstçe söylemelidir” şeklinde konuştu. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu kaydeden Kramer, bunun halkın büyük kesiminde hâlâ kabul görmediğini de vurguladı.

84 bin genç yer bulamadı

Cuma günü resmi olarak açıklanacak olan “Almanya'da Eğitim 2014” adlı raporda; metal, teknoloji, elektronik, sağlık ve bakım alanlarında firmaların sunduğu eğitimlerde son yıllarda büyük oranda düşüş olduğu ifade ediliyor.

Sunulan pozisyonlar için ise yüzde 10-14 oranında daha fazla gencin başvuru yaptığı belirtiliyor. Raporda, 2013 yılında mesleki eğitim sunulan pozisyonların durumunun önceki iki yıla kıyasla daha da kötüleştiği yer alıyor.

Geçen yıl 84 bin gencin herhangi bir pozisyona yerleştirilemediği ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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