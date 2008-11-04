T24 LogoT24 Logo
Spor

Nistelrooy dönüyor!

Real Madrid'in forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un iyileştiği ve Juventus maçında forma giyebileceği

04 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde (H) Grubu'nda mücadele eden, La Liga takımlarından Real Madrid'in forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un iyileştiği ve Juventus maçında forma giyebileceği bildirildi.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen ay deplasmanda Juventus'a 2-1 yenilgiyle biten maçta sağ dizinden sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Hollandalı oyuncunun, ilk antrenmanına dün çıktığı ve yarın Juventus ile yapılacak rövanş maçında yer alabileceği belirtildi.

La Liga'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, 6 puanla Juventus'un bir sıra gerisinde, 2. sırada yer alıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24