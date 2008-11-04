Nistelrooy dönüyor!



Şampiyonlar Ligi'nde (H) Grubu'nda mücadele eden, La Liga takımlarından Real Madrid'in forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un iyileştiği ve Juventus maçında forma giyebileceği bildirildi.



Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen ay deplasmanda Juventus'a 2-1 yenilgiyle biten maçta sağ dizinden sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Hollandalı oyuncunun, ilk antrenmanına dün çıktığı ve yarın Juventus ile yapılacak rövanş maçında yer alabileceği belirtildi.



La Liga'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, 6 puanla Juventus'un bir sıra gerisinde, 2. sırada yer alıyor.





