Nissan’da üretim daralacak, 500 kişi çıkarılacak

Japon otomotiv şirketi Nissan üretimini 78 bin adet azaltacağını ve 500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Nissan yaptığı açıklamada, küresel otomotiv satışlarının düşmesi nedeniyle fazla stokun önüne geçmek için üretimini 78 bin adet azaltacağını ve 500 geçici işçiyi işten çıkaracağını belirtti.



İşçilerin gelecek yıl ocak-mart döneminde işten çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca şirketin birkaç otomotiv ve motor fabrikasında üretimini ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağı kaydedildi.



Nissan, geçen yıl üretimin toplam 225 bin adet kısmıştı.

