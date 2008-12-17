T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nissan’da üretim daralacak, 500 kişi çıkarılacak

Japon otomotiv şirketi Nissan üretimini 78 bin adet azaltacağını ve 500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

17 Aralık 2008 02:00

Japon otomotiv şirketi Nissan üretimini 78 bin adet azaltacağını ve 500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Nissan yaptığı açıklamada, küresel otomotiv satışlarının düşmesi nedeniyle fazla stokun önüne geçmek için üretimini 78 bin adet azaltacağını ve 500 geçici işçiyi işten çıkaracağını belirtti.

İşçilerin gelecek yıl ocak-mart döneminde işten çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca şirketin birkaç otomotiv ve motor fabrikasında üretimini ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağı kaydedildi.

Nissan, geçen yıl üretimin toplam 225 bin adet kısmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24