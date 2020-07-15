Nissan, ilk elektrikli SUV'si Ariya'yı tanıttı

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Japon otomotiv devi Nissan, SUV segmentindeki ilk elektrikli aracı Ariya'yı tanıttı.

Tam şarjla 480 kilometre yol gidebileceği açıklanan arabanın içinde neredeye hiç düğme bulunmuyor. Aracın konsolunun büyük bir bölümünü dokunmatik ekranlar oluşturuyor.

SUV'nin motorunun önünde bulunmaması, Ariya'nın içinin daha geniş olmasını sağlıyor. Klima gibi teçhizatlar otomobilin kaputunda yer alıyor.

Ariya'nın geniş ve düz bataryası da aracın altında bulunuyor. Böylece arabanın tabanı Tesla Model Y'lerde olduğu gibi düz olacak.

Otomobilde bulunacak ProPilot Assist sistemi sayesinde Ariya'nın bazı ülkelerin otoyollarında otopilotta gidebilecek.

2010'da Leaf modelini çıkaran Nissan, tamamıyla elektrikle çalışan bir otomobil üreten ilk şirketlerdendi