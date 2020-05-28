Nissan bir fabrikasını kapatma kararı aldı

Merkezi Japonya'da bulunan, çok uluslu otomotiv şirketi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ve 3 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikasını kapatma kararı aldı. Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak İspanya hükûmetine ve sendikalara iletti.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar avroyu aşabilecek kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, fabrikayı kapatma kararından üzüntü duyduklarını ilettiği Nissan Motor Company Limited'e, "alternatif aramak için bir çalışma grubu kurulmasını" önerdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Nissan'ın kararının resmi olarak alınmasının ardından fabrikanın kapatılmasıyla ilgili süre ve şartların belirlenmesi için müzakerelerin başlayacağı duyuruldu.

Japon medyası son günlerde verdiği haberlerde, Nissan'ın Barselona'daki fabrikasını kapatarak üretimi Renault fabrikalarına kaydırma planı olduğunu yazmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Nissan'ın Barselona'daki fabrikasının dolaylı olarak 20 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve kapatılmasının ciddi sorunlaKr yaratacağı vurgulandı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı ekonomik krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibariyle ekonomide yüzde 13'a varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.