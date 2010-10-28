-NİSSAN, 2,1 MİLYON OTOMOBİLİ GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A) - 28.10.2010 - Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD, Japonya, Avrupa ve Asya'da üretilen, çok satılan modelleri March ve Micra'nın da dahil olduğu 2,1 milyon adet otomobili geri çağırıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geri çağırmalar, 2003 ile 2006 yılları arasında üretilen March, Cube ve Note modellerin yanı sıra Tiida sedan, Titan pikap ve Infiniti QX56 gibi çok sayıda modeli kapsıyor. Söz konusu otomobillerin, ateşleme sistemindeki sorunun motorun durmasına neden olma riski taşıması nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi. Sorunla ilgili herhangi bir kaza rapor edilmedi. Nissan Sözcüsü Mitsuru Yonekawa, nadir durumlarda, motorun durduğunu ve çalıştırılamadığını kaydetti. Geri çağrılan araçların yaklaşık 835 bini Japonya'da, 762 bini Kuzey Amerika'da, 354 bini Avrupa'da ve 194 bini de Çin ve Tayvan'da üretildi. Şirket, soruna yol açan parçaları ücretsiz değiştirecek.