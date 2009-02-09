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Ekonomi

Nissan 20 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

Japonya'nın 3. büyük otomobil üreticisi Nissan, 2010 yılı Mart ayına kadar 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

09 Şubat 2009 02:00

Japonya'nın 3. büyük otomobil üreticisi Nissan, şirketin işgücünün yüzde 8,5'unu temsil eden 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Küresel krizle baş edebilmek için yapılacak işten çıkarmaların 2010 yılı Mart ayına kadar gerçekleşeceği bildirildi.

Nisan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, küresel otomobil endüstrisinin bir kargaşa içinde olduğunu, Nissan'ın da istisna olmadığını söyledi.

Öte yandan, şirket Mart ayında biten mali yılda 2,9 milyar dolar (265 milyar yen) net zarar öngördüğünü açıkladı.

Nissan, ekim-aralık çeyreğinde ise 914 milyon dolar (83,2 milyar yen) net zarar ettiğini belirtti.

Şirket, bir yıl önce aynı dönemde 132,2 milyar yen kâr elde etmişti.

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