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Ekonomi

Nissan 196 bin aracını geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'de 195 bin 991 aracını geri çağıracak.

26 Nisan 2011 03:00

T24 - Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'de 195 bin 991 aracını geri çağıracak.


Nissan'ın ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) yaptığı açıklamada, ülkenin özellikle soğuk bölgelerindeki bazı araçların direksiyon kolonunda bozulmaya yol açabilecek potansiyel bir aşınma nedeniyle geri çağrılacağını belirtti.


Açıklamada, söz konusu geri çağırmalardan 1997-2003 döneminde üretilen 195 bin 991 adet Infiniti QX4 model araçlarla 1996-2004 döneminde üretilen Pathfinder model araçların etkileneceği ifade edildi.

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