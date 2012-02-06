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Nişanyan'a 5 ay hapis cezası  SELÇUK (A.A)

06 Şubat 2012 19:30

-Nişanyan'a 5 ay hapis cezası  SELÇUK (A.A) - 06.02.2012 - Turizmci-yazar Sevan Nişanyan, sit alanında kaya mezarı yaptırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada, ertelemesiz 5 ay hapisle cezalandırıldı.  İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde, turistik tesis işleten Sevan Nişanyan'ın, İzmir İl Özel İdaresi tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen mührü kırarak Kayzer Dağındaki sit alanında kaya mezar yaptırdığı gerekçesiyle, ''sit alanına fiziki ve inşai müdahalede bulunmak'' iddiasıyla Selçuk Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Nişanyan hakkında ertelemesiz olarak 5 ay hapis cezasına hükmetti.  Sevan Nişanyan, yaptığı açıklamada, yaptırdığı kaya mezarının taklit olmadığını, İl Özel İdaresi'nin de mühürleme yetkisinin bulunmadığını iddia ederek, mahkeme kararını temyiz edeceklerini söyledi. 

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