-NİŞANYAN'A 2 YIL HAPİS İSTENİYOR İZMİR (A.A) - 12.04.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyündeki yapıların yıkım kararına ilişkin beyanlarında, Kaymakam Aziz İnci'yi ''tehdit'' ettiği iddiasıyla köydeki ''Nişanyan Evleri''nin işletmecisi Sevan Nişanyan hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, Kaymakam İnci, ocak ayında bir gazeteye verdiği beyanatta, Nişanyan'ın ''Kaymakam da dahil olmak üzere cahil bu insanlar. Bu kurdukları hayaller, çok fazla ilgimi çekmiyor. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Kan dökülmeden bu işin yapılabileceğini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar'' dediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının ''görevsizlik'' kararıyla İzmir'e gönderdiği dosyayı inceleyen İzmir Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, Sevan Bedros Nişanyan hakkında, söylediği sözlerle Selçuk Kaymakamı İnci'yi ''tehdit ettiği'' iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Nişanyan'ın, savcılıkta verdiği ifadede, söylediği sözlerin gazete tarafından abartıldığını, dökülecek kanın kendisinin kanı da olabileceğini belirttiğini, kimseyi tehdit etmediğini söylediği öğrenildi. Sevan Nişanyan, İzmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Şirince köyünde bulunan, aralarında Sevan Nişanyan tarafından işletilen ''Nişanyan Evleri'' butik otel işletmesinin de bulunduğu 22 yapı için ''sit alanında kaçak olarak inşa edildikleri'' gerekçesiyle, İzmir İl Özel İdaresi Encümeni tarafından geçen yıl eylül ayında yıkım kararı alınmış, bu yılın şubat ayında ise kararın uygulaması, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yazı dikkate alınarak ertelenmişti. Nişanyan Evleri, kurucusu ve işletmecisi Sevan Nişanyan tarafından Nesin Vakfı'na bağışlanmıştı.