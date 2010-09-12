Nişanyan Şirinceli köylüleri de yaktı

T24- Selçuk’un tarihi ve turistik köyü Şirince’de Kaunos’taki kaya mezarlarının örneğini yaptırarak gündeme gelen, kaçak yapıları hakkında yıkım kararı alan devlet görevlileri ile tartışan Sevan Nişanyan, tamamı 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan köyde krize neden oldu.





İzmir Valiliği, İl Özel İdaresi’ne talimat vererek Nişanyan’a ait yıkım kararı verilen 16 kaçak bina ile birlikte köyde oturan halka ait olan ve yaklaşık 10 yıldan bu yana uygulanmayan 35 yıkım kararının da uygulanmasını istedi.



Sezon sonuna kadar süre



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan İçöz, Nişanyan’a kaçak yapılarını yıkması için tebligat yaptıklarını, turizm sezonu sonuna kadar müsaade ettiklerini belirterek, “Turizm sezonu bittikten sonra yıkımı gerçekleştirmezse biz yapacağız. Köyde bulunan 35 kadar binanın da yıkımı yapılacak. Kesilmiş cezalar, kesinleşmiş mahkeme kararlarıdır. Binaların tamamı yıkılmayacak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan yapılan cumba, sundurma, çatı gibi kaçak kısımlar var, bunların yıkılması lazım. Sahipleri yıkmazsa kesinlikle yıkacağız” diye konuştu.



‘Tek kalmayayım diye’



Nişanyan, yıkım ile ilgili tebligatı aldığını, iptali için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Kendisine ait 16 bina bulunduğunu ve bunların tamamı hakkında yıkım kararı olduğunu dile getiren Nişanyan, “Nişanyan Evleri dünyanın tanınmış küçük otelleri arasında. Köyde yıkım kararı bulunan bina sayısı 35 değil, 39. Bunlara ben tek başıma kalmayayım diye ceza yazdılar” dedi.



