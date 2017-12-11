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Nişantaşı’ndaki bıçaklı tecavüzün şüphelisini, 90 saatlik kamera kaydı yakalattı

Suçlamaları reddeden şüpheli tutuklandı

11 Aralık 2017 22:22

İstanbul Nişantaşı’nda bıçak tehdidiyle bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli, güvenlik kameralarındaki 90 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından polis tarafından yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen F. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

1 Aralık gecesi meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrılan 42 yaşındaki D.S., iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi'nden otobüs duraklarına doğru yürüdü. 

Bu sırada yanına yaklaşan bir kişi, elindeki bıçağı D.S.’ye yönelterek, "yürümeye devam et" dedi. İddiaya göre, bıçaklı tehdidin ardından şüpheli 19 Mayıs Mahallesi’nde bir parkta 42 yaşındaki kadına tecavüz etti.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü topladı. İzlenen görüntülerde, D.S. ile yürüyen F.A.’nın parka girildikten 1 dakika sonra çıkıp farklı bir noktadan tekrar parka girdiği görüldü.

31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli F.A. tutuklandı. F.A.’nın suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

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