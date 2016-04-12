Nişantaşı'nda tadilat yapılan binada çökme; 1 işçi enkaz altından kurtarıldı

Nişantaşı'nda tadilat halindeki bir binanın içinde çalışma yapıldığı sırada çökme meydana geldi. Çöken bölümde çalışan işçi, yaralandı. Enkaz altından kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nişantaşı Şehit İsmet Arman Sokağı'nda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerekleştirilen ve bir süre önce boşaltılan binanın içinde çökme meydana geldi.

Olayda işçi Semih Yöndem (43) enkaz altında kalırken, meslektaşlarının durumu polisve itfaiyeye bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerine beton blok düşen işçi Semih Yöndem, itfaiyenin merdiveniyle bina çatısından çıkarıldı.Yaralı Yöndem, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ekiplerin, olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.