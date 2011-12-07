T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nişantaşı'nda korkutan patlama

Şişli Nişantaşı'nda bir çöp kutusunda meydana gelen patlama çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu.

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Şişli Nişantaşı'nda bir çöp kutusunda meydana gelen patlama çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. 

Nişantaşı'nda korkutan patlama

Eğlence mekanlarının bulunduğu Abdi İpekçi Caddesi’nde, numara 14’ün önündeki çöp kutusunda, saat 20.45 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Patlama sonrası çevrede panik yaşandı ve mekanlarda bulunanlar kendini dışarı attı. 

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Çevredekiler patlamada öylen ya da yaralanan olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.  



Polis, ilk belirlemelere göre patlamaya ses bombasının neden olduğunun tahmin edildiğini, ancak kesin sonucun incelemelerin sonunda ortaya çıkacağını açıkladı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24