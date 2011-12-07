Nişantaşı'nda korkutan patlama

T24

Eğlence mekanlarının bulunduğu Abdi İpekçi Caddesi’nde, numara 14’ün önündeki çöp kutusunda, saat 20.45 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Patlama sonrası çevrede panik yaşandı ve mekanlarda bulunanlar kendini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Çevredekiler patlamada öylen ya da yaralanan olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.Polis, ilk belirlemelere göre patlamaya ses bombasının neden olduğunun tahmin edildiğini, ancak kesin sonucun incelemelerin sonunda ortaya çıkacağını açıkladı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.