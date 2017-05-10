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Yaşam

Nişantaşı McDonalds'da "Müşterileri rahatsız ediyor" denerek Suriyeli çocuğa kaynar su atıldı!

"Söz konusu olaya sebebiyet veren kişinin iş akdine derhal son verilmiştir"

10 Mayıs 2017 14:37

Fast food zinciri McDonalds'ın Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinin bir personeli, “müşterileri rahatsız ettiği” iddiasıyla Suriyeli bir çocuğa sıcak su attı. Çocuğun boynunda yanıklar oluştu.

BirGün'de yer alan habere göre, restoran çalışanları, dükkana gelerek "müşterileri rahatsız ettikleri" iddia edilen Suriyeli çocuklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Çocukların gitmemesi üzerine restoran çalışanı bir kadın, çocuklardan birinin üzerine bardakla sıcak su attı.

Restoran çalışanına tepki gösteren müşteriler polise haber verdi. Boynunda yanık oluşan 6 yaşındaki Suriyeli çocuk ve restoran çalışanı, polis tarafından Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Küçük çocuk polis merkezine getirilen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

McDonalds: İşten çıkarıldı

Yaşanan olayla ilgili McDonalds Türkiye’den açıklama yapıldı. Oda Tv'de yer alan açıklama şöyle: “Kurulduğu günden beri aile ve çocuklara hizmeti odak noktasına almış bir marka olarak dün Nişantaşı restoranımızda yaşanan talihsiz olayın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Söz konusu olaya sebebiyet veren kişinin iş akdine derhal son verilmiş, diğer sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

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