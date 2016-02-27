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Yaşam

Nişanlısıyla daha fazla vakit geçirebilmek için bomba ihbarı yaptı

Bomba ihbarını yapan M.C polis tarafından gözaltına alındı. Tren gecikmeli olarak Ankara'ya hareket etti

27 Şubat 2016 19:19

Konya’da yüksek hızlı trende bomba olduğu ihbarını alan polis alarma geçti. Konya-Ankara seferini yapacak olan tren boşaltılırken, bomba uzmanı köpek ile trende arama yapıldı. Yapılan araştırma sonrası ihbarı, askerden izine gelen ve yüksek hızlı tren ile Ankara’ya gidecek olan 20 yaşındaki M.C.’nin nişanlısı 20 yaşındaki A.H. ile daha fazla vakit geçirebilmek için yaptığı ortaya çıktı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat telefonuna Konya-Ankara seferini yapacak olan yüksek hızlı trende bomba olduğu ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen polis saat 12.25’te yapılması planlanan seferi durdururken, istasyonda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yüksek hızlı trendeki yolcular boşaltıldı. Olay yerine getirilen bomba uzmanı köpekler sevk edildi. Trene binen detektör köpek ile yaklaşık 1,5 saat süren arama sonrasında herhangi bir bomba izine rastlanmadı.

Yapılan teknik takip sonrası ihbarın tren istasyonunda bulunan bir cep telefonu sinyalinden geldiğini tespit eden polis telefon numarasından şahsın M.C. olduğunu belirledi. Trendeki yolcu listesinde de aynı ismin bulunduğunu belirleyen polis, M.C.’yi istasyonda beklerken gözaltına aldı. Askerden izine gelen ve Ankara’ya gideceği belirlenen M.C.’nin polise nişanlısı 20 yaşındaki A.H. ile daha fazla vakit geçirebilmek için hızlı trene bomba ihbarı yaptığı şeklide ifade verdiği öğrenildi. Nişanlısı A.H. ile birlikte polis tarafından göz altına alınan M.C. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken basın mensuplarını görünce, ‘Bir şey mi varda çekiyorsunuz?’ diye tepki gösterdi. Neden ihbarda bulunduğu sorusu üzerine de ‘’Olayın aslını bilip bilmeden çekiyorsunuz?’ diye cevap verdi. 

Trendeki aramaları bekleyen yolcular ise çalışmalarının bitirilmesinin ardından sıkı güvenlik önlemi altında yeniden trene alındı. Tren gecikmeli olarak Ankara'ya haraket etti.

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