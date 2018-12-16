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Nişanlısının terk ettiği genç, pompalı tüfekle intihar etti

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, nişanlısı terk ettiği için bunalıma girdiği öne sürülen Turan Ö

16 Aralık 2018 15:22

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, nişanlısı terk ettiği için bunalıma girdiği öne sürülen Turan Ö. (28), kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, bu sabah, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlenmek istediği nişanlısı kendisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen Turan Ö., kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Gencin silah sesini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingirle eve giren ekipler, Turan Ö.\'yü yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Turan Ö.\'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Turan Ö.\'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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