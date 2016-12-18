"Nişanlımla kardeş olduğumuzu öğrendim, bir yıldır her şeyi biliyormuş"

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Reddit'te bir kullanıcı, "nişanlısıyla kardeş olduklarını öğrendiğini" iddia etti. Kullanıcı, yazısında "En sonunda 1 yıldır her şeyi bildiğini ve beni kaybetmek istemediği için söylemediğini itiraf etti. Hiçbir zaman çocuk yapmayı düşünmediğimiz için bunu benden saklamakta problem görmemiş" ifadesine yer verdi.

Milliyet'ten Duygu Bay'ın haberine göre kadına desteklerini ve tavsiyelerini sunan diğer Reddit kullanıcıları, ailelerine dürüstçe her şeyi anlatmaları gerektiğini söyledi, çifte profesyonel yardım almayı önerdi.

Reddit'te yer alan yazının tamamı şöyle:

"İkimiz de sosyalleşmek konusunda problem yaşıyoruz. İkimiz de utangacız. O, benim ikinci ciddi ilişkim ve benim onun için ilkim. 1 yıl çıktıktan sonra nişanlandık. 1 ay önce birlikte yaşamaya başladık ve düğünümüz 6 hafta sonra. Neredeyse kusursuz bir ilişkimiz var. O benim ruh eşim. O olmadan ne yapardım bilmiyorum"

"Beni annem büyüttü. Babam ortada yoktu. İyi bir aile ortamında büyümedim. Onun ailesi benimkinin tam tersi. Annesi ve babası çok mutlu ve mükemmel insanlar"

"Müstakbel kayınvalidem, nişanlımın gerçek babasının başka birisi olduğunundan bahsetmişti. Ancak gerçek babasının fotoğrafını görünce neredeyse bayılıyordum. Fotoğraftaki benim babamdı. Hemen odadan çıktım ve kusmaya başladım. Eminim şu an hamile falan olduğumu düşünüyor"

"Eve geldiğimde nişanlımla yüzleştim. Çığlık çığlığa ağlıyorum. En sonunda 1 yıldır her şeyi bildiğini ve beni kaybetmek istemediği için söylemediğini itiraf etti. Hiçbir zaman çocuk yapmayı düşünmediğimiz için bunu benden saklamakta problem görmemiş"

"İhanete uğradım. Tiksiniyorum. İncindim. Çok utanıyorum. Kalbim kırık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durumu aileme ve arkadaşlarıma nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ve daha kötüsü onu seviyorum. Birlikte olamayacağımızı biliyorum ancak düne kadar birlikte yaşlanacağımızı düşünüyordum."

Kadına desteklerini ve tavsiyelerini sunan diğer Reddit kullanıcıları ailelerine dürüstçe her şeyi anlatmaları gerektiğini söyledi, çifte profesyonel yardım almayı önerdi.