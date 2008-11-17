Nişanlılara otobüste infaz

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde, 30 yaşındaki Selim Sağaltıcı ile 4 ay sonra düğün yapmayı planladığı aynı zamanda dayısının kızı olan nişanlısı 28 yaşındaki Semire Koza, otomobilde başlarından vurularak öldürüldü.





Geçen cuma günü Sutaşı Beldesi’nde oturan Semire Koza ile evlerine akşam yemeğine gelen nişanlısı Selim Sağaltıcı, sigara almak için evden uzakta olan bakkala otomobille gitti, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailenin kayıp başvurusu yaptığı güvenlik güçleri, kayıp olduğu belirtilen otomobili, aynı gün saat 23.00 sıralarında Antakya- Samandağ karayolunda Güneysöğüt Köyü yakınlarında kayıp olduğu belirtilen otomobili buldu. Otomobildeki nişanlı çiftin kanlar içindeki cesetlerine ulaşan jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, 6 ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı yapan Semire Koza’nın cenazesi Sutaşı Beldesi’nde, Selim Sağaltıcı’nın cenazesi ise Subaşı Beldesi’nde toprağa verildi.



4 ay sonra düğün yapacağı belirtilen çiftin ölümü yakınlarını yasa boğarken, Bir ara Suudi Arabistan’da işçi olarak çalıştığı belirtilen Selim Sağaltıcı ile nişanlısı Sermin’in yakınları, düşmanları olmadığını, cinayeti kimin ve neden işlediğini bilmediğini söyledi.



