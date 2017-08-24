T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nişanlı çiftin 50 bin liralık düğün takıları çalındı

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesi'nde evlenme hazırlığı yapan nişanlı çift Önder Çil ve Hanife Okkalı'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapacakları düğünde takmak için aldıkları 50 bin lira değerindeki altınları kimliği belirsiz kişiler tara

24 Ağustos 2017 15:52

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesi\'nde evlenme hazırlığı yapan nişanlı çift Önder Çil ve Hanife Okkalı\'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapacakları düğünde takmak için aldıkları 50 bin lira değerindeki altınları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. 
Olay, dün öğle saatlerinde İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesi Paşalı Hüseyin Sokak\'ta Önder Çil\'e ait evde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada içeri giren kimliği belirsiz kişiler odaları karıştırdıktan sonra belediyede çalışan Önder Çil ve Hanife Okkalı\'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapacakları düğünde takmak için aldıkları 50 bin lira değerindeki altınları çaldılar.  Eve gelen Önder Çil altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUBURSA DHABURSAOkkalıMartYeşil Camii Mahallesi Paşalı Hüseyin SokakEvdeOlayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24