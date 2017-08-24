Nişanlı çiftin 50 bin liralık düğün takıları çalındı

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesi\'nde evlenme hazırlığı yapan nişanlı çift Önder Çil ve Hanife Okkalı\'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapacakları düğünde takmak için aldıkları 50 bin lira değerindeki altınları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, dün öğle saatlerinde İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesi Paşalı Hüseyin Sokak\'ta Önder Çil\'e ait evde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada içeri giren kimliği belirsiz kişiler odaları karıştırdıktan sonra belediyede çalışan Önder Çil ve Hanife Okkalı\'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapacakları düğünde takmak için aldıkları 50 bin lira değerindeki altınları çaldılar. Eve gelen Önder Çil altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI