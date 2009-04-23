Nişanlanan liseliler okuldan atılmayacak

MEB 'Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği'ni değiştirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı, 45 yıl önce çıkarılan 'Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği'ni değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre okurken nişanlananlar okuldan atılmayacak, ancak evlenen öğrenciler için yasak devam edecek.



'Evli ve nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir' hükmü nedeniyle okuldan atılan öğrenciler olmuştu. Birçok genç, nişanlı olduğunu gizlemek durumunda kalıyor, yüzük takmıyordu.



3 yıl önce Bala Lisesi'nde 17 yaşındaki bir kız öğrencinin nişanlandığının öğrenilmesi üzerine öğrencinin ilişiği kesilmiş, devreye Milli Eğitim Bakanı girince öğrenci yeniden okula alınmıştı. Yeni yönetmelikte liseye ilk defa kayıt olacakların yaş sınırı 19'dan 18'e çekildi. Buna göre liseye başlayacak öğrencinin 18 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Valiliğin izni ile 'bir yaş büyük öğrencilerin de' liseye alınabileceği yetkisi kaldırılacak. Genel liselerin sınıf mevcudu 36'yı geçemeyecek. Ayrıca bayan öğretmenlere doğuma 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmeyecek.



