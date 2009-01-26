Nişanı Kenan taktı!

‘Darısı başıma inşallah’

Kenan Doğulu önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Gece boyunca sevilen şarkılarını seyircilerle seslendiren Doğulu’nun sürprizi Süperstar Ajda Pekkan oldu. Doğulu, Ajda Pekkan’la birlikte “Son Yolcu” ve “Rüzgâr” şarkılarını seslendirdi. Doğulu Süperstar’a sahnede teşekkür ederek bir şarkı daha söylemesini ısrar etti. Bunun üzerine Ajda Pekkan “Aynen Öyle”yi seslendirdi.Gecede ilginç bir olay da yaşandı. Doğulu, Mustafa isimli bir gencin ricasını kırmadı ve onu sahneye çağırdı. Doğulu, “Mustafa arkadaşımız bana geldi ve sahneden aşk için bir şeyler söylemek istediğini söyledi. Ben de çok duygulandım. Kabul ettim“ dedi.Sahneye gelen Mustafa, bütün seyircilerin önünde binlerce kişinin alkışıyla sahneye çıkacak olan Merve adlı kız arkadaşına evlilik teklif etti. Doğulu, “Her erkek günün birinde diz çökecektir” diyerek, Mustafa’ya teklifini dizlerinin üzerinde yineletti.Teklifi kabul eden genç kız ve sevgilisine yüzük taktılar. Genç çift sahneden inerken Doğulu, “Darısı başıma, inşallah ben de evlenirim” dedikten sonra genç çifti evlendikten sonra tekrar konserinde görmek istediği dile getirdi.Doğulu’nun “Çocuk istiyorum sizden... Çocuk yaptıktan 7 - 8 sene sonra sahnede görüşelim” demesi gülüşmelere sebep oldu. Muhteşem sahne şovlarının yaşandığı konser, yaklaşık 2.5 saat sürdü.