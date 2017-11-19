Nişanda oyun oynarken kalp krizi geçirerek öldü

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, bir yakınının nişan töreninde müzik eşliğinde oynayan 60 yaşındaki Emine Yılmazel kalp krizi geçirerek öldü.

Olay dün akşam Derince Yenikent Mahallesi\'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Emine Yılmazel, düğün salonunda bir yakınının nişanına katıldı. Piste çıkan Emine Yılmazel, müzik eşliğinde oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Salonda bulunanlar hemen 112 Acil\'den yardım istedi. Salona gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Emine Yılmazel kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Emine Yılmazel\'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlenirken, cenazesi bugün toprağa verilecek.



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