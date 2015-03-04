Nisan’da IŞİD’e yapılacak kara harekâtında Türkiye’nin konumu ne olacak?

Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, koaliyon güçleri ve Irak ordusu tarafından Nisan ayında IŞİD’e yapılması planlanan kara harekâtında Türkiye’nin konumunun ne olacağına ilişkin olarak, "Kara harekatına katılmayacağız. Lojistik ve askeri malzeme desteği vereceğiz" dedi. Selvi şöyle devam etti:

"Üslerimiz operasyon merkezi olarak kullanılmayacak ama zorunluluk halinde savaş uçakları İncirlik’e iniş yapabilecek. Savaş uçaklarımız hava harekatına katılmayacak. Awacs erken uyarı uçakları haberleşme desteği verecek. IŞİD’e yönelik kara operasyonunda yokuz ama lojistik destek vererek koalisyonda yer alacağız."

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "IŞİD operasyonu ne zaman" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2015) yazısı şöyle:

Süleyman Şah operasyonunu yaptığımız gün, IŞİD’e karşı operasyonun da düğmesine basıldı.

Amerikalılar, davul zurna çalarak operasyon yapılmaz diyor ama IŞİD’e karşı hava destekli kara operasyonunun ayak sesleri duyulmaya başlandı.

IŞİD operasyonuna ilişkin elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Süleyman Şah operasyonunun perde arkasını araştırırken, askerlerimizin can güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir mi yoksa İŞİD’e karşı yapılacak olan bir operasyon için alınmış bir önlem mi sorusunun peşine düşmüştüm.

O günlerde tatmin edici bir yanıt alamadım. Ama gelişmeler büyük bir operasyona yaklaştığımızı gösteriyor.

Peki bu operasyon ne zaman yapılacak, kaç asker katılacak ve Türkiye bu operasyonun neresinde yer alacak?

Bir soru daha.

PKK, Türkiye’nin desteklediği bu operasyonda yer alacak mı?

Soruların cevabını ileriye bırakıp, Süleyman Şah operasyonuna dönmek istiyorum.

IŞİD’e karşı geniş kapsamlı kara harekatının yapılacağı yönünde bilgilere ulaşılması üzerine Süleyman Şah Türbesi'nin tahliyesi için harekete geçiliyor.

Hatırlarsanız IŞİD, Suriye’den Irak’a yöneldiğinde ilk iş olarak Musul Konsolosluğumuzu basarak 49 vatandaşımızı rehin almıştı. O zaman iktidarı tedbirsizlikle suçlayan muhalefet, bu kez de tam tersine tedbir aldığı için eleştiriyor.

Operasyonun hazırlıkları 2 ay sürüyor. Çok gizli tutuluyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ”Sağır oda” da konuşuluyor. Genelkurmay’da birçok generalin bilgisi olmadan yürütülüyor. Süleyman Şah Türbesi'ndeki 38 askerin değişimi için 6 aylık süre Aralık sonu itibariyle doluyor. Ama kimseyi ürkütmemek için değişim 8 aya sarkıyor.

Operasyonu fark ettiği anda IŞİD’in Musul’da olduğu gibi bu kez de Süleyman Şah Türbesi'ni basıp, askerlerimizi rehin almak isteyeceği üzerinde duruluyor. “Bu, yüzde yüz değil yüzde 1500 olur” sonucuna varılıyor. Bu yönde istihbaratlar ve onları destekleyen istihbarat analizleri masanın üzerine konuluyor. Büyük devletler 2 ay değil 2 yıl sonrasına göre tedbirini alması gereken devletlerdir. Biz bunu Musul’da yaşadık?

Bu kez hazırlıksız yakalanmamak için tedbir alınıyor. Çünkü koalisyon güçlerinin IŞİD’e karşı bir “G günü”ne hazırlandığı yönündeki belirtiler her geçen gün artıyor. EĞİT-DONAT anlaşmasının yapıldığı gün operasyonun düğmesine basılması da bundan bağımsız değil.

IŞİD’e yönelik operasyonun yaklaştığının bir göstergesi de dün iki askeri nakliye uçağıyla Bağdat’a gönderdiğimiz askeri yardım malzemeleri oldu. Bugün de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bağdat’ta temaslarda bulunacak.

Sizi 1 Mart tezkeresine uzanan günlere götürmek istiyorum.

Şubat ayının ortasıydı. Yeni Şafak grubu olarak Başbakan Abdullah Gül’ü ziyarete gittik. O gün AK Parti Genel Merkezi’nde Recep Tayyip Erdoğan’ı, TBMM’de Bülent Arınç’ı ziyaret etmiştik.

Başbakan Gül’ün telefonda önemli bir görüşme yaptığını belirterek, bizi bir dönem Ecevit’in istirahat etmesi için hazırlanan yan odaya aldılar.

Başbakan daha sonra bulunduğumuz yere geldi. Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile görüşmüştü. Sadece, tezkerenin geçmesi için Amerikalıların ısrarlı olduğunu söylemekle yetindi. Türk medyası ikiye bölünmüştü. Bir grup ısrarla ABD’nin operasyona cesaret edemeyeceğini savunuyordu.

Abdullah Bey’in yanına yaklaşıp, bu ihtimali sormuştum. Yazılmamak üzere konuşmuştu. ”Hayır. Kesinlikle müdahale edecekler” demişti. Benim için çok önemli bir bilgiydi. Ayrıca Gül’e yakınlığı ile bilinen bazı yazarlar, ”Türkiye destek vermezse, ABD operasyona cesaret edemez” görüşünü savunuyorlardı. Gül o görüşte değildi. ABD’nin müdahalede kararlı olduğunu en iyi bilen isimlerden biriydi. O zaman, “Peki ne zaman olur. Yakın bir tarihte bekleyelim mi?” diye sormuştum. O sırada gözü Ecevit’in ünlü daktilosuna takılmıştı. Ama ben biraz sonra bizi çıkarırlar kaygısıyla sorumun cevabını vermesini bekliyordum.

“Amerikalıların getirdiği kıyafetleri inceledik. Bu kıyafetler yazın çöl sıcağına dayanıklı değildir” dedi. Bir süre kafasında çevirdikten sonra, ”En geç Mart’ın ortasına kadar müdahale etmelerini bekliyoruz” dedi. Bu çok daha önemli bir bilgiydi. Ama yine yazılmamak kaydıyla söylemişti. 20 Mart’ta ABD, Irak’a girdi.

Dün kaynaklarıma operasyonu sorarken, Irak ordusuna yardım için gönderdiğimiz kıyafetleri hatırlatarak, ”Bunlar çöl kıyafetleri yoksa operasyon yazın mı olacak?” diye sordum. Adları çöl kıyafetleri olsa da kış şartlarına göre özel olarak üretilmiş askeri malzemeler olduğunu söylediler.

Nisan ayı itibariyle IŞİD’e karşı 20-25 bin askerin yer alacağı büyük bir kara operasyonu bekleniyor. Koalisyon güçleri bu operasyona savaş uçakları ve füzelerle havadan destek verecekler.

Kara harekatına Irak ordusu ve Peşmergeler katılacak. Özel Kuvvetlerden yetişen subaylarımız yaklaşık 2 yıldır Peşmergeye eğitim veriyor. Peki PKK ne yapacak? Benim edindiğim izlenim PKK’nın da IŞİD’e karşı yürütülecek bir kara operasyonuna katılmak istediği yönünde. Bu mümkün olacak mı? Türkiye’nin bir blokajının olduğu izlenimi edinmedim. Operasyon Kerkük’ün Kuzeyinden Musul’a doğru olacak. Zaten şimdiden IŞİD’in en güçlü direniş noktalarından olan Saddam’ın memleketi Tıkrit’te güçler karşılıklı olarak birbirini yokluyor.

IŞID’ yönelik operasyonda bizim konumumuz ne olacak? Kara harekatına katılmayacağız. Lojistik ve askeri malzeme desteği vereceğiz. Üslerimiz operasyon merkezi olarak kullanılmayacak ama zorunluluk halinde savaş uçakları İncirlik’e iniş yapabilecek. Savaş uçaklarımız hava harekatına katılmayacak. Awacs erken uyarı uçakları haberleşme desteği verecek.

IŞİD’e yönelik kara operasyonunda yokuz ama lojistik destek vererek koalisyonda yer alacağız.