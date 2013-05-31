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Ekonomi

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 55,1 arttı, 2 yılın rekorunu kırdı

İhracat 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 12.5 milyar dolar, ithalat yüzde 18,4 artarak 22.8 milyar dolar gerçekleşti

31 Mayıs 2013 13:30

Nisan ayında ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 18,4 arttı. Böylece dış ticaret açığında rekor artış geldi, yüzde 55,1 yükselerek 10.3 milyar dolara çıktı. Bu rakam, Eylül 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye.

Nisanda dış ticaret açığında rekor artış yaşandı.

Dış ticaret açığı yüzde 55,1 artarak 10.3 milyar dolara yükseldi. Bu rakam Eylül 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Dış ticaret açığı geçen yıl aynı dönemde 6.6 milyar dolardı.


İhracat yüzde 0,9 azaldı


Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre nisanda ihracat 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 12.5 milyar dolar, ithalat yüzde 18,4 artarak 22.8 milyar dolar gerçekleşti.


AB'ye ihracat yüzde 2,8 arttı


Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2012 Nisan'da yüzde 38'ken, 2013 Nisan'da yüzde 39,4’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Almanya ihracat ve ithalatta lider


Almanya, 2013 Nisan'da en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2012 Nisan'a göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 54 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla Irak (919 milyon dolar), İngiltere (630 milyon dolar) ve İtalya (614 milyon dolar) takip etti. Almanya aynı zamanda ithalatta da ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 artarak 2 milyar 54 milyon dolara çıktı.

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