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Ekonomi

NİSAN'DA BÜTÇE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A)

16 Mayıs 2011 14:43

-NİSAN'DA BÜTÇE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 16.05.2011 -  Merkezi Yönetim Bütçesi, Nisanda 1,1 milyar lira fazla verdi. Böylece 23 yıldan sonra ilk defa bütçe Nisan ayında fazla vermiş oldu. Maliye Bakanlığı Nisan ayı ile Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.  Buna göre Nisan ayında bütçeden 22 milyar 467 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık 23 milyar 523 milyon lira gelir elde edildi. Böylece geçen yıl Nisan ayında 4,5 milyar lira açık veren bütçe,  bu yılın Nisan ayında 1 milyar 56 milyon lira fazla verdi. Ocak-Nisan döneminde de bütçe giderleri 95 milyar 320 milyon lira, bütçe gelirleri ise 92 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe, Ocak-Nisan döneminde ise 3 milyar 68 milyon lira açık verdi.

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