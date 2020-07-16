Nişan törenine katılan bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı; 75 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıkınca 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Beyler mahallesinde yapılan nişan törenine katılan 57 yaşındaki E.G'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan E.G'nin iki gün önce ilçeye nişan töreni için geldiği tespit edilince, sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışması sonucu, nişan töreninin yapıldığı evin yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken polis ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.