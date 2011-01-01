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NİŞAN TÖRENİ SIRASINDA EV ÇÖKTÜ BAYBURT (A.A)

01 Ocak 2011 22:20

-NİŞAN TÖRENİ SIRASINDA EV ÇÖKTÜ BAYBURT (A.A) - 01.01.2011 - Bayburt merkeze bağlı Genç Osman köyünde iki katlı ahşap evin bir bölümü nişan töreni sırasında çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 32 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Genç Osman köyünde Bahattin Mıcık ile Tülay Yenitürk'ün nişan töreninin yapıldığı Mürsel Yenitürk'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında kadınların bulunduğu oda çöktü. Çökme sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 32 kişi yaralandı. Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesine hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kişi ise buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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