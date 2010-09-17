-NİŞAN TÖRENİ KANA BULANDI FETHİYE (A.A) - 17.09.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir nişan töreni esnasında havaya açılan ateşte 8 kişi yaralandı. Karaçulha beldesinde Birsen Binici ile Hurşit Milci'nin nişan töreninde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalarla, nişan töreninde bulunan Nasuh Boyacı, Adil Kılçar, Muhammet Kuşgöz, Erkan Kurucu, Güray Canavarcı, Erhan Hancı, Gülgün Işıklı ve Ümmüsün Işıklı hafif yaralandı. Yaralılar özel araç ve ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.