T24 LogoT24 Logo
Gündem

NİŞAN TÖRENİ KANA BULANDI FETHİYE (A.A)

17 Eylül 2010 14:12

-NİŞAN TÖRENİ KANA BULANDI FETHİYE (A.A) - 17.09.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir nişan töreni esnasında havaya açılan ateşte 8 kişi yaralandı. Karaçulha beldesinde Birsen Binici ile Hurşit Milci'nin nişan töreninde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı.  Bu sırada tüfekten çıkan saçmalarla, nişan töreninde bulunan Nasuh Boyacı, Adil Kılçar, Muhammet Kuşgöz, Erkan Kurucu, Güray Canavarcı, Erhan Hancı, Gülgün Işıklı ve Ümmüsün Işıklı hafif yaralandı.  Yaralılar özel araç ve ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24