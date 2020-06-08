Almanya’nın sanayi üretimi Nisan ayında Koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 17.9 daraldı. En sert düşüş, Almanya’nın küresel rekabette en başarılı olduğu alan olan otomotivde gerçekleşti. Nisan ayında otomotiv üretimi aylık bazda yüzde 74.6 küçüldü.

Sanayi üretimindeki daralma, Almanya’da konuyla ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991’den bu yana gerçekleşen en sert küçülme oldu. Uluslararası banka ING’nin Başekonomisti Carsten Brzeski, “Nisan ekonomik açıdan Almanya tarihinin en kötü ayı oldu. Covid-19, iki ayda, 2008-2009 küresel krizinden daha kötü etkide bulundu” dedi.

Almanya’da sanayi üretimi Mart ayında da yüzde 8.9 düşmüştü.

Daha az etkilendi

Almanya, Avrupa’da Koronavirüs’ten en az etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Almanya’da bugüne kadar 187 bin 750 vaka görüldü, 8.865 kişi yaşamını yitirdi. Buna karşılık Fransa’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 29.158’e ulaştı.