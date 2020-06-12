Nisan'da yabancı sermaye kaçışı sürdü; cari açık tekrar eksiye geçti

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari denge Nisan ayında 5.062 milyar dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3.291 milyar dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.279 milyar doları artarak 3.810 milyar dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2.333 milyar dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyar dolar fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyar dolar açık verdi.

Yabancı kaçışı sürüyor

Cari denge verileri, yabancı sermayenin Türkiye'den kaçışının sürdüğünü gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yabancı yatırımlar kaleminde, Nisan'da 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Portföy yatırımları ise 2.365 milyar dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.013 milyar dolar net satış yaptığı görüldü.

Cari denge nedir?

Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur.

Ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha büyükse bu durum cari fazla (cari işlemler fazlası); daha küçükse cari açık (cari işlemler açığı) olarak nitelenir.

Kaynak: Vikipedi