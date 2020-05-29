Nisan’da trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı yüzde 54 düştü

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 54,6, minibüste yüzde 54,9, kamyonette yüzde 54,1, otobüste yüzde 50,1, traktörde yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,1 ve motosiklette yüzde 5,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre azalış ise otomobilde yüzde 34,3, kamyonette yüzde 28,0, motosiklette yüzde 17,4, otobüste yüzde 15,9, minibüste yüzde 9,9 oldu.

Traktör ve kamyon arttı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 19,1 ve kamyonda yüzde 5,3 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldub

Fiat lider

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8'i Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4'ü Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.