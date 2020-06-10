Nisan'da aynı malı yüzde 3.8 daha ucuza ihraç ettik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat birim değer endeksinin Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldığını açıkladı.



İhraç edilen ürünlerin birim başına fiyatını gösteren endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3, yakıtlarda yüzde 67,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 39,3 azaldı

İhracat miktar endeksi ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 azaldı. İhraç edilen ürünlerin fiyat değil adet veya ağırlık cinsinden toplamını gösteren endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 46,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,4 azaldı

İthalat birim değer endeksi ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 48,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 düştü.

İthalat miktar endeksi yüzde 18,7 azaldı

İthalat miktar endeksi de Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 daraldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 azalış kaydetti.