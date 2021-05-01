Nisan ayında en fazla zamlanan ürün patates ve soğan oldu!

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürünler yüzde 45,51'lik artışla patates ve yüzde 31,18'lik artışla kuru soğan oldu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO'nun alım yapmasının fiyatları artırdığını, üretici fiyatı ile market fiyatı arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3,7 kat, kuru soğan 3,5 kat, ıspanak 3,4 kat, patates ve süt 3,3 kat fazlayla tüketiciye satılmaktadır" dedi.

Bayraktar, Nisan ayında markette 29, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 11, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu ve 9 üründe ise fiyatların değişmediğini açıkladı.

Tarlada 1,73 lira olan soğan markette 6,48 TL

Üretici ve tüketici arasındaki makasın bir türlü kapanmadığına işaret eden Bayraktar, Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yeşil soğan, maydanoz, kuru soğan, ıspanak, patates, süt ve pırasada yaşandığını söyledi.

Bayraktar, "Üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 274,57'le yeşil soğanda gerçekleşti. Yeşil soğanı yüzde 274'le maydanoz, yüzde 253,97'yle kuru soğan, yüzde 244'le ıspanak, yüzde 232,88'le patates, yüzde 228,57'yle süt ve yüzde 221,52'yle pırasa takip etti" dedi.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide patates ve kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette lahana, üreticide ise ıspanak olduğunu belirtti.

Nisan ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğunu açıklayan Bayraktar, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut, yüzde 16,7 ile kırmızı mercimek, yüzde 14,16 ile pırasa yüzde 12,23 ile Antep fıstığı, yüzde 12,15 ile kırmızı mercimek, yüzde 8,32 ile tavuk eti, yüzde 6,81 ile domates, yüzde 5,34 ile salatalık, yüzde 5,05 ile kuru kayısı yüzde 4,91 ile limon takip etti" dedi.

Ne olmuştu?

Toprak Mahsulleri Ofisi, 8 Nisan'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başlamıştı.