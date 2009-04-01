Nisan ayında bahçede neler yapılmalı?

Bahçenize dikmeniz için 4 öneri

Alev Ağacı - Photinia fraseri

Havlu püskülü - Deutzia gracilis

Ağaç minesi - Lantana

Müge - Convallaria majalis

• Kıştan kalan kuru yaprakları tırmıkla toplayarak, kendi torfunuzu hazırlayacağınız bir köşede biriktirin.• Çimlerinizin bozulan kısımlarına yama çim ekimi yapın.• Otomatik sulama başlıklarını ve çalışma düzenlerini kontrol ederek, kırılanları değiştirin.• Çimlerinize, metrekareye 40-50 gram gelecek şekilde granül çim gübresi verin.• Bozulmaya yüz tutan pergolalarınızı onarın.• Bahçe takımlarını elden geçirip sudan koruyucu emprenye malzemeli vernikli cilayla cilalayın.• Çit bitkilerini şekil budaması yaparak düzeltin.• Bahçenizdeki metal çit demirler ve ferforje aksamlar paslıysa pas çözücüyle temizleyip, astar pas önleyici boya kullanın. Daha sonra istediğiniz renge boyayabilirsiniz.• Yaz çiçekleri tohumlarını ekin ya da fidelerini dikin. Diplerine yanmış koyun gübresi ve torf karışımını yarı yarıya bir santimetre kalınlıkta serin.• Soğanlı yaz çiçeklerinizin soğanlarını ekmeden önce, toprak altı zararlılarına karşı sıvı ya da toz ilaçlarla kaplayıp ekin.• Bahçenizde kıştan kalma, su biriken ya da balçık hale gelen kısımlarda, iki metre aralıklarla dikey ve yatay birbirini kesen 30-40 santimetre derinlikte drenaj çukurları açın.• Toprağını mayıs ayı ortalarına kadar kurutun. O bölgelere 15 santimetre kalınlıkta bitki torfunu serin.• Drenaj çukurlarını balçığınız kaybolana kadar açık tutun ve birkaç yıl torf takviyesiyle ıslah edin.• Bahçenizin o kısımlarında su birikmesi kaybolmuyorsa, drenaj uçlarını bir noktada birleştirip, plastik borularla, bahçeden tahliye edilecek bir noktadan dışarı atın.• Bahçe kaktüslerini kapalı alanlar ya da seranızdan çıkarıp nisan ortasından itibaren saksılarıyla birlikte bahçeye gömün.• Saksı çiçeklerinizi bir boy daha büyük saksılara geçirin. Değiştirirken, köklerini uçlarından tıraşlamayı unutmayın.• Nisan ayı sonuna doğru, nilüfer ve su mercimeği gibi bitkilerinizi, özel kafesli ve özel balçık topraklı saksılarıyla havuzlarınıza nakletmeyi ya da yenilerini dikmeyi unutmayın.• Su bahçeleri yapmak, havuz çukurları açmak ya da kalıp havuzları yerleştirmek için nisan ayının bulunmaz bir fırsat olduğunu unutmayın.Nisan, güneşin en tatlı zamanı, ılık bir rüzgâr, biraz da bahar çiçeği... İnsanın içinde kelebekler uçuran, nedeni bilinmeyen heyecanlara sebep olan... Bahçenizde kendiniz için bir mutluluk köşesi ayarlayın ve tadını çıkarın! Nisan ayında bahçenize ekebileceğiniz birkaç çiçek önerisi:Nemli, gübrelenmiş ve derin toprakları tercih eder. Humuslu ve asidik toprakları sever.Bol ışık alan yerleri tercih eder. Yaprakları diğer bitkiler için çarpıcı bir fon oluşturur. Üç metreye kadar boylanabilen, geniş bir bitkidir. Sıcak ve güneş alan bir yere dikilirse, düzenli sulanmak ister. Yarı gölgedeyse daha az suyla yaşamını sürdürebilir. Budama, bitkiye düzgün ve sade bir görünüm kazandırır. İyi bir çit bitkisidir. Kışları çok sert geçmeyen iç bölgelerimizde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.Meyveli bir bitki olduğu için üretimi tohumla yapılır.Her dem yeşil, gösterişli çiçekleri olan çalılardır. Nisan, mayıs aylarında açan beyaz çiçekleri ve meyveleriyle şemsi- ye salkımı gibi görünür.Geçirgen ve gübreli toprakları tercih eder. Kireçli ve kumlu topraklarda iyi gelişim gösterir.Güneş ya da yarı gölge bir alan onun için idealdir. Bakımı oldukça kolaydır. 80-100 santimetreye kadar boylanabilir. Kışın yapraklarını döken bir çalıdır. Çiçeklendikten hemen sonra budanmalıdır. Böylece çiçekleri de daha fazla coşar.Haziran ayında bitkiden aldığınız çelikle üretebilirsiniz. Fide şeklinde alıp dikmek en kolay yöntemdir.Yapraklarını döken gözalıcı çiçekleri vardır. Çiçek renkleri beyazdır. Sadece bir türünün çiçekleri pembe tonlarındadır. Çiçeklenmesi mayıs, haziran dönemindedir. Yaprakları, tüylü, yeşil ve düzensiz dişli yapıdadır.Humusça zengin, geçirgen topraklarda yetişir. Kumlu ve bol gübre katılmış topraklara da uyum sağlar. Gölge ya da yarı gölge ortamları tercih eder.Yaprak döken bir çalıdır. Sıcak ve kuru havaya dayanıklıdır. Çok soğuk yerlerde, kışın kapalı ama ısıtılmayan bir yere alın. Aksi takdirde bitkinin üst gövdesi tamamen kuruyabilir. Neyse ki çoğu zaman kökünden yeniden çıkar. Budamak şart değildir. Bahara doğru istenirse biraz kısaltılabilir ve kuru dallar ayıklanır.Meyveli bir bitki olduğu için meyve tohumlarıyla üretilir. Aynı zamanda dalından aldığımız çelikle de çoğaltabilirsiniz.Bitki baharda yeşerir. Mayıs ayından sonbahara kadar sürekli açar. Çiçekleri yaşlandıkça renk değiştirir. Haziran ayında pembe ve sarı, daha sonra kırmızı ya da turuncu olur.Gölge ağaç altlarını çok seven müge, iri yaprakların arasında çıtı pıtı, beyaz kokulu, çan şeklinde çiçekler açar. Ruscaceae ailesindendir. İnci çiçeği olarak da adlandırılır.Kök sistemlerinin sağlıklı gelişmesi için toprak drenajının iyi olması gerekir. Toprağının nemli kalmasına dikkat edin. En iyi gelişimi geçirgen topraklarda gösterir.Çok yıllık, otsu, soğanlı bir bitkidir. Çalı altlarında ya da evinizin, kuzey ve doğu kısımları boyunca kullanabilirsiniz. Başka bitkilerin istilasına uğrayabilir. Engellemek için özellikle çimenlik yanlarına diktiğinizde, uzun, ince kenar şeritleriyle korumaya çalışın. Toprağını bol bol gübrelemekten kaçınmayın. Suyu çok sevdiğini unutmayın. Çiçeğimiz güzel olduğu kadar faydalıdır da. Sonbaharda yapraklar solsa da, soğuğa çok dayanıklı olduğu için kökler, ilkbaharla birlikte yeniden sürer. Müge çiçeği gölge alanlarda yer örtücü olarak da kullanılır. Dikerken derinliğin iki buçuk santimetre olmasına dikkat edin. Ayrıca aralarında 10 santimetre mesafe bırakmayı da unutmayın.Yaz sonu, rizomlarının ayrılmasıyla üretilir. Rizom denen etli kökleri, toprak altında dallanarak da çoğalabilir. Köklerinden kasım-mart aylarında yapabilirsiniz.İlkbaharda çiçek açar. Topraktan 15-20 santimetre kadar uzayan, koyu yeşil, geniş yapraklar verir. Çok güzel kokular yayar. Çizgili yapraklı ve pembe çiçekli olanları da vardır.