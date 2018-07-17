Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, dün TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerini yorumladı. Yıldırım, Nisan ayında azalan işsizliğin Mayıs'ta yaşanabilecek ekonomik kırılmayla artabileceğini belirterek, ''Nisan ayı muhtemelen istihdamda son parlak ay olacak'' diye yazdı.

Sanayi ve ticaret sektöründe daralma yaşandığını belirten Yıldırım, ''Önümüzdeki ay açıklanacak Mayıs ayı rakamlarında işsizlikteki düşüşün durduğunu, hatta artışa geçtiğini görebiliriz'' ifadesini kullandı.

Abdurrahman Yılıdırım'ın ''Mayıs neden ekonominin kırılma ayı?'' başlıklı (17 Temmuz 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sanayi üretimi hız kesiyor

Çünkü sanayi faaliyetlerini ölçen Satın Alma Yöneticileri Endeksi’ne göre üretim mayıs ayı ile birlikte daralmaya başladı. Bu endeksin normal değeri 50, altı daralmaya üstü büyümeye işaret. Endeks en son martta 51.8 ile büyüme göstermişti. Nisanda 48.9 ile yönünü aşağı çevirdi, mayısta 46.4 ile daralmanın başladığı netleşti. Haziranda da endeks değeri 46.8 oldu. Yani sanayi üretimi hız kesiyor. Buna paralel taşıma, ticaret de hız kesiyor.

Yine haziran ayı vergi kalemleri içinde yurtiçi KDV oranlarının düşük seyretmesi, ÖTV’nin gerilemesi de tüketimin hız kestiğine işaret ediyor.

Bu veriler ışığında önümüzdeki ay açıklanacak mayıs ayı rakamlarında işsizlikteki düşüşün durduğunu, hatta artışa geçtiğini görebiliriz.

Kur ve faiz şoku birlikte

Hem vergilerdeki gelişmeler hem istihdam hem de öncü sanayi üretimi verileri mayıstan itibaren ekonomide kırılmanın başladığına işaret ediyor.

Ne oldu da mayısta ekonomide kırılma yaşadık?

Birincisi 18 Nisan’da seçim kararı alındı.

İkincisi Türkiye’nin kredi konut kırıldı.

Üçüncüsü ABD İran’la nükleer anlaşmayı feshetti ve petrol fiyatları yükseldi.

Dördüncüsü ABD ticaret savaşlarını başlatma eğilimleri gösterdi.

Beşincisi bütün bunların sonunda TL hızla değer kaybetti ve 23 Mayıs’ta dolar 4.92 TL’ye çıktı.

Kuru kontrol altına alabilmek için de Merkez Bankası politika faizini 1.5 ayda 5 puan artırmak zorunda kaldı. Politika faizi yüzde 17.75’e yükseldi.

Hem kur şokunu hem de faiz şokunu birlikte yiyen bir ekonomi ile karşı karşıyayız.

Daha ne olsun?

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