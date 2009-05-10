Nisan ayı kaçakçılık hasılatı 17.651.355 lira

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında 17 milyon 651 bin 355 lira değerinde uyuşturucu madde ile kaçak eşya ele geçirdi.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-30 Nisan 2009 tarihleri arasında, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.



Ayrıca, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 79 araca da el koyuldu.



Yapılan operasyonlarda ekipler, Edirne'de 47 kilo 645 gram ağırlığında ve 1 milyon 905 bin 800 lira değerinde eroin, İstanbul'da 982 gram ağırlığında ve 249 bin 312 lira değerinde kokain ele geçirdi.



Ekipler ayrıca, cep telefonu, tekstil ürünleri, kaçak sigara, uyarıcı ilaç, akaryakıt, kozmetik ürünleri gibi eşyalara da el koydu.



