T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nisan ayı kaçakçılık hasılatı 17.651.355 lira

10 Mayıs 2009 17:42

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında 17 milyon 651 bin 355 lira değerinde uyuşturucu madde ile kaçak eşya ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-30 Nisan 2009 tarihleri arasında, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 79 araca da el koyuldu.

Yapılan operasyonlarda ekipler, Edirne'de 47 kilo 645 gram ağırlığında ve 1 milyon 905 bin 800 lira değerinde eroin, İstanbul'da 982 gram ağırlığında ve 249 bin 312 lira değerinde kokain ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, cep telefonu, tekstil ürünleri, kaçak sigara, uyarıcı ilaç, akaryakıt, kozmetik ürünleri gibi eşyalara da el koydu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24