"Enflasyon rakamlarının bir önemi kalmadı; önümüzdeki aylarda gıdayı daha pahalı tüketeceğiz

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu Mart ayına göre artarak aylık bazda yüzde 7,25'e yükseldi.

Yıllık enflasyon oranı ise Mart ayına göre yüzde 61'den yüzde 70'e dayandı.

Enflasyondaki artışı Candan Yıldız'a yorumlayan ekonomist Oğuz Demir, "Vatandaşın gündelik hayatında oran bir yere kadar önemli, enflasyonun yüzde 70'e gelmesinin bir önemi kalmadı artık. Bir yıl önce aldığınız ürünü bugün neredeyse iki katı fiyatına almanız önemli hale geldi" diye konuştu.



Ukrayna-Rusya savaşının enflasyona etkisinin az olduğuna vurgu yapan Doç.Dr. Oğuz Demir, "Faiz sebep enflasyon sonuç' politikasına göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şahap Kavcıoğlu'nu görevden alması gerekiyor. Çünkü 4 aydır faizi yüzde 14'te tutarak enflasyonun yüzde 70'e çıkardı" dedi.

Sene başından bu yana asgari ücretlilerin 1500 lira, emeklilerin ise 800 lira kayıp yaşadığını ifade eden Oğuz Demir gıda enflasyonunun yüzde 90'a dayanmasını da yorumladı.



Demir, "İnsanlar yağ kuyruğunda, et kuyruğunda. Bundan sonraki süreçte fiyatların daha fazla artacağı beklentisi oluşmuş durumda. Temmuz ayında gıda fiyatları eksiye düşerdi ama son iki senedir düşmüyor. Çiftçi maliyet altında ezildiği için para kazandıran ürüne dönüyor. Bu da bazı gıda fiyatlarında artışın sürmesi demek. Biz bu yaz gıdayı daha pahalı tüketeceğiz. Yerli ürün bulmakta güçlük çekeceğiz" diye konuştu.





